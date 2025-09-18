Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося 100 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 18.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося вісім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав п’ять авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Глибокого та Вовчанська. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два бойові зіткнення тривають.

Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки та атакував в бік Ямполя, Виїмки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.