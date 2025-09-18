Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 100 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокого и Волчанска. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска и Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак вблизи населенного пункта Колодец и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боевых столкновения продолжаются.

Три вражеских атаки отразили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки и атаковал в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.