Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 100 боестолкновений

С начала этих суток произошло 100 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и армией страны-агрессорки России.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 18 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокого и Волчанска. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска и Новоосинового.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак вблизи населенного пункта Колодец и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боевых столкновения продолжаются.
Три вражеских атаки отразили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки и атаковал в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Торецкая, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новопавловки, Молдовы. Силы обороны сдерживают давление и отразили 39 атак противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Январь, Воскресенко, Камышеваха, Терново, Ольговка и в сторону Филиала, Ивановки, Березового. Силы обороны отразили 10 вражеских штурмов, еще пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.
В Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки, Степногорска, Плавнев.
В Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
