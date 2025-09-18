Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 100 боестолкновений
Украина
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 100 боестолкновений

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала этих суток произошло 100 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и армией страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • За последние сутки было зафиксировано 100 боевых столкновений между ВСУ и армией России.
  • Украинские защитники отразили многочисленные атаки и авиаудары от вражеских войск.
  • Бои продолжаются на разных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Лиманское, Северское и другие.

Актуальная ситуация на фронте 18 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокого и Волчанска. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

  • На Купянском направлении российские оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска и Новоосинового.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак вблизи населенного пункта Колодец и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боевых столкновения продолжаются.

  • Три вражеских атаки отразили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки и атаковал в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

  • На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Торецкая, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новопавловки, Молдовы. Силы обороны сдерживают давление и отразили 39 атак противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.

  • На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Январь, Воскресенко, Камышеваха, Терново, Ольговка и в сторону Филиала, Ивановки, Березового. Силы обороны отразили 10 вражеских штурмов, еще пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

  • В Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки, Степногорска, Плавнев.

  • В Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

