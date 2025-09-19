Между ВСУ и армией РФ произошло 63 боевых столкновения с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 63 боевых столкновения с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

С начала этих суток произошло 63 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток зафиксировано 63 боевых столкновения между ВСУ и российской армией.
  • Враг проводил авиаудары, обстрелы и атаки на позиции украинских войск и населенные пункты.
  • Украинские силы обороны успешно отразили атаки в различных районах, включая Волчанск, Фиголовка, Новомихайловка и другие.

Актуальная ситуация на фронте 19 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, а также совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Фиголовка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

  • На Купянском направлении российские кафиры три раза пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила 10 атак вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодец, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Три боестолкновения продолжаются.

  • Силы обороны отразили вражескую атаку на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Выемки.

  • На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.

  • На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, до сих пор бои продолжаются в четырех локациях.

  • На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенко, Березово, Малиевка, Новоивановка и Ольговское. Силы обороны отразили пять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному.

  • В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

  • В Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. В то же время противник нанес авиаудар по Ольговке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили более 11 тыс артсистем РФ в 2025 году
Генштаб ВСУ
Град
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 160 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло 100 боестолкновений
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?