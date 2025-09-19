Между ВСУ и армией РФ произошло 63 боевых столкновения с начала суток

С начала этих суток произошло 63 боевых столкновения.
Актуальная ситуация на фронте 19 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, а также совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Фиголовка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении российские кафиры три раза пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 10 атак вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодец, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Три боестолкновения продолжаются.
Силы обороны отразили вражескую атаку на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Выемки.
На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, до сих пор бои продолжаются в четырех локациях.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенко, Березово, Малиевка, Новоивановка и Ольговское. Силы обороны отразили пять вражеских штурмов, еще два боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Железнодорожному.
В Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.
В Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста. В то же время противник нанес авиаудар по Ольговке.
