Между ВСУ и армией РФ произошло 63 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, а также совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Фиголовка. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские кафиры три раза пытались прорвать нашу оборону в районах Степной Новоселовки и Песчаного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 10 атак вблизи населенного пункта Новомихайловка, Шандриголово, Колодец, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее. Три боестолкновения продолжаются.

Силы обороны отразили вражескую атаку на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Выемки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Ступочек.