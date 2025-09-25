Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 80 боевых столкновений.
Главные тезисы
- За последние сутки произошло 80 боестолкновений между ВСУ и армией РФ по разным направлениям украинского фронта.
- Украинские защитники отразили пять атак врага на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, продолжаются бои в других районах.
- Российские захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросили 15 КАБов и совершили 110 обстрелов, включая семь из реактивных систем залпового огня.
Актуальная ситуация на фронте 25 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Пять атак врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес шесть авиаударов, сбросил 15 КАБов, совершил 110 обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Довгенького, одно боевое столкновение продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Заречное, Колодец, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставок. Силы обороны удачно приостановили пять попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг пытался прорваться в сторону Дроновки, атака отбита.
На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Ступочек и Александро-Шультино, один бой продолжается.
На Торецком направлении сегодня захватчик восемь раз пытался идти вперед в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Яблоновки и Полтавки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное, Филиал. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 28 атак.
Сегодня на Новопавловском направлении противник 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Новониколаевка, Новогригоровка. В настоящее время четыре боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении защитники отразили три атаки противника в районах Новоандреевки и Каменского.
