Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Пять атак врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес шесть авиаударов, сбросил 15 КАБов, совершил 110 обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Довгенького, одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Заречное, Колодец, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставок. Силы обороны удачно приостановили пять попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в сторону Дроновки, атака отбита.

На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Ступочек и Александро-Шультино, один бой продолжается.