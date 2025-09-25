Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 80 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 80 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • За последние сутки произошло 80 боестолкновений между ВСУ и армией РФ по разным направлениям украинского фронта.
  • Украинские защитники отразили пять атак врага на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, продолжаются бои в других районах.
  • Российские захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросили 15 КАБов и совершили 110 обстрелов, включая семь из реактивных систем залпового огня.

Актуальная ситуация на фронте 25 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • Пять атак врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес шесть авиаударов, сбросил 15 КАБов, совершил 110 обстрелов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и Довгенького, одно боевое столкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Заречное, Колодец, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставок. Силы обороны удачно приостановили пять попыток продвижения противника, бои продолжаются.

  • На Северском направлении враг пытался прорваться в сторону Дроновки, атака отбита.

  • На Краматорском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе Ступочек и Александро-Шультино, один бой продолжается.

  • На Торецком направлении сегодня захватчик восемь раз пытался идти вперед в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Яблоновки и Полтавки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное, Филиал. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 28 атак.

  • Сегодня на Новопавловском направлении противник 13 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Новониколаевка, Новогригоровка. В настоящее время четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Ореховском направлении защитники отразили три атаки противника в районах Новоандреевки и Каменского.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ отчитывается о поражении нескольких стратегических объектов в России
Генштаб ВСУ
Новые подробности успешных операций Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 111 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?