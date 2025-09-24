Генштаб ВСУ отчитывается о поражении нескольких стратегических объектов в России

Силы обороны Украины все активнее проводят мероприятия по ослаблению военно-экономического потенциала страны-агрессорки России. В этот раз под удары попали ряд важных объектов на территории врага, а именно: нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават", нефтеперекачивающая станция "Кузьмичи-1", нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", производство БпЛА в н.п. Валуйки.
- Удалось поразить установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
- Также пострадал Астраханский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире газохимических комплексов.
Новые подробности успешных операций Украины
Ночью 24 сентября украинские воины попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.
В этот раз удалось поразить установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе начался пожар.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в стране-агрессорке.
Более того, украинские защитники нанесли поражение также по важным объектам в Волгоградской области РФ.
Также под удар Украины попало производство БПЛА в н.п. Валуйки на Белгородщине — начался пожар. Результаты будут объявлены позже.
Кроме того, подтверждено, что 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод (Астраханская область России). Повреждены участки производства, что повлекло за собой остановку части производственного процесса.
