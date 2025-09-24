Генштаб ВСУ отчитывается о поражении нескольких стратегических объектов в России

Силы обороны Украины все активнее проводят мероприятия по ослаблению военно-экономического потенциала страны-агрессорки России. В этот раз под удары попали ряд важных объектов на территории врага, а именно: нефтеперерабатывающее предприятие "Газпром Нефтехим-Салават", нефтеперекачивающая станция "Кузьмичи-1", нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", производство БпЛА в н.п. Валуйки.

Новые подробности успешных операций Украины

Ночью 24 сентября украинские воины попали по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.

В этот раз удалось поразить установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе начался пожар.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в стране-агрессорке.

Более того, украинские защитники нанесли поражение также по важным объектам в Волгоградской области РФ.

Так, огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", являющуюся частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы России. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев—Тихорец". Поделиться

Также под удар Украины попало производство БПЛА в н.п. Валуйки на Белгородщине — начался пожар. Результаты будут объявлены позже.