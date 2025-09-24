Россия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ — есть раненые

24 сентября враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения - две баллистические ракеты "Искандер".

Россия нанесла комбинированный удар по учебному подразделению ВСУ

В результате точного попадания армии РФ в укрытие, несмотря на предпринятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.

На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

С целью сохранения жизни и здоровья людей идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями.