Россия атаковала учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ — есть раненые

24 сентября враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения - две баллистические ракеты "Искандер".
Главные тезисы
- Российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ с применением баллистических ракет.
- В результате нападения были ранены украинские военнослужащие, им оказывается медицинская помощь.
- Принимаются дополнительные меры безопасности для обороны военнослужащих от ракетных и воздушных атак.
Россия нанесла комбинированный удар по учебному подразделению ВСУ
В результате точного попадания армии РФ в укрытие, несмотря на предпринятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.
На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.
С целью сохранения жизни и здоровья людей идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями.
