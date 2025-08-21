Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине — есть разрушения и жертвы
Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине — есть разрушения и жертвы

Львов
Источник:  online.ua

В ночь и утром 21 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, одним из основных направлений атаки стало запад страны. В результате дроново-ракетной атаки есть погибшие и пострадавшие.

Главные тезисы

  • Массированная атака РФ на Украину вызвала разрушения и жертвы.
  • Удары дронов и ракет привели к пожарам, разрушениям жилых домов и предприятий.
  • Российский удар охватил такие города, как Львов, Луцк, Ровно, Киев, Днепр, Запорожье и Сумы.

Россия атаковала дронами и ракетами запад Украины

В Закарпатье российский удар по предприятию в Мукачево вызвал пожар и сильное задымление. Жителей просят закрыть окна, есть пострадавшие.

В больницу Святого Мартына по состоянию на 7:00 доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно.

Об этом сообщает Мукачевский горсовет.

Мукачево после удара РФ

На стационарном лечении находятся 5 пациентов, еще один переведен в областную больницу. Всем пострадавшим предоставлена своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное.

По Львову враг ударил дронами и ракетами. Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате российской комбинированной атаки один человек погиб и два человека травмированы.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два травмированы. Повреждены десятки жилых домов.

Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте.

Львов после атаки РФ

Также враг ударил по ряду других городов Украины:

  • В Луцке атака дронами и ракетами РФ, раздались взрывы.

  • Ровно и Дубно — кафиры пустили "Кинжалы", сейчас там взрывы из-за атаки БпЛА.

  • Киев и область пережили массированную атаку дронами — в столице было громко.

  • В Днепре зафиксированы пуски "Цирконов" и взрывы, в области загорелся пожар после удара БпЛА. Власти сообщают о разрушенных двух предприятиях.

  • В Запорожье удары по промышленной инфраструктуре.

  • Суммы и область атакованы дронами и баллистическими ракетами.

