Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине — есть разрушения и жертвы

В ночь и утром 21 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, одним из основных направлений атаки стало запад страны. В результате дроново-ракетной атаки есть погибшие и пострадавшие.

Россия атаковала дронами и ракетами запад Украины

В Закарпатье российский удар по предприятию в Мукачево вызвал пожар и сильное задымление. Жителей просят закрыть окна, есть пострадавшие.

В больницу Святого Мартына по состоянию на 7:00 доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно. Поделиться

Об этом сообщает Мукачевский горсовет.

Мукачево после удара РФ

На стационарном лечении находятся 5 пациентов, еще один переведен в областную больницу. Всем пострадавшим предоставлена своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное. Поделиться

По Львову враг ударил дронами и ракетами. Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате российской комбинированной атаки один человек погиб и два человека травмированы.

Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте.

Львов после атаки РФ

Также враг ударил по ряду других городов Украины: