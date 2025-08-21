Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине — есть разрушения и жертвы

В ночь и утром 21 августа РФ нанесла массированный удар по Украине, одним из основных направлений атаки стало запад страны. В результате дроново-ракетной атаки есть погибшие и пострадавшие.
Главные тезисы
- Массированная атака РФ на Украину вызвала разрушения и жертвы.
- Удары дронов и ракет привели к пожарам, разрушениям жилых домов и предприятий.
- Российский удар охватил такие города, как Львов, Луцк, Ровно, Киев, Днепр, Запорожье и Сумы.
Россия атаковала дронами и ракетами запад Украины
В Закарпатье российский удар по предприятию в Мукачево вызвал пожар и сильное задымление. Жителей просят закрыть окна, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Мукачевский горсовет.
По Львову враг ударил дронами и ракетами. Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате российской комбинированной атаки один человек погиб и два человека травмированы.
По предварительным данным, в результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два травмированы. Повреждены десятки жилых домов.
Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте.
Также враг ударил по ряду других городов Украины:
В Луцке атака дронами и ракетами РФ, раздались взрывы.
Ровно и Дубно — кафиры пустили "Кинжалы", сейчас там взрывы из-за атаки БпЛА.
Киев и область пережили массированную атаку дронами — в столице было громко.
В Днепре зафиксированы пуски "Цирконов" и взрывы, в области загорелся пожар после удара БпЛА. Власти сообщают о разрушенных двух предприятиях.
В Запорожье удары по промышленной инфраструктуре.
Суммы и область атакованы дронами и баллистическими ракетами.
