Россия нанесла воздушные удары по Запорожью — много пострадавших

Россия утром 18 августа нанесла два воздушных удара по Запорожью. 17 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Россия утром 18 августа нанесла два воздушных удара по Запорожью, в результате чего 17 человек получили ранения.
- В результате военных действий жители города пострадали, а местные службы реагирования активно оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют пожары.
- Один из пострадавших был спасен из пропасти, образованной в результате взрыва, и медики борются за его жизнь.
Россия атаковала ракетами Запорожье: есть пострадавшие
Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Двое из пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинские учреждения города.
Всего количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.
Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв м. Спасатели ликвидируют пожары.
В результате очередного вражеского удара по Запорожью занялись магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.
Из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели извлекли человека с ожогами. Медики борются за ее жизнь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-