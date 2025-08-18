Россия нанесла воздушные удары по Запорожью — много пострадавших

Россия утром 18 августа нанесла два воздушных удара по Запорожью. 17 человек получили ранения.

Россия атаковала ракетами Запорожье: есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Всего количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью увеличилось до 17 человек.

Запорожье после удара РФ

Местные службы реагирования продолжают работать на местах происшествия, спасательные и медицинские бригады оказывают помощь пострадавшим. Поделиться

Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв м. Спасатели ликвидируют пожары.

В результате очередного вражеского удара по Запорожью занялись магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города.

Из пропасти, образованной взрывом, полицейские и спасатели извлекли человека с ожогами. Медики борются за ее жизнь.