Росія завдала повітряних ударів по Запоріжжю — багато постраждалих

Росія вранці 18 серпня завдала два повітряних удари по Запоріжжю. 17 людей отримали поранення.

Росія атакувала ракетами Запоріжжя: є постраждалі

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Двоє з постраждалих у тяжкому стані були ушпиталені до медичних закладів міста.

Всього кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.

Запоріжжя після удару РФ

Місцеві служби реагування продовжують працювати на місцях подій, рятувальні та медичні бригади надають допомогу постраждалим. Поширити

Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.

Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя.