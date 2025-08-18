Росія завдала повітряних ударів по Запоріжжю — багато постраждалих
Росія завдала повітряних ударів по Запоріжжю — багато постраждалих

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Росія вранці 18 серпня завдала два повітряних удари по Запоріжжю. 17 людей отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські війська виконали два повітряних удари по Запоріжжю, що призвело до численних постраждалих та матеріальних збитків.
  • 17 людей отримали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані та були госпіталізовані до медичних закладів міста.
  • Місцеві служби реагування продовжують працювати на місцях подій, надаючи допомогу постраждалим та ліквідуючи пожежі, спричинені атакою.

Росія атакувала ракетами Запоріжжя: є постраждалі

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Двоє з постраждалих у тяжкому стані були ушпиталені до медичних закладів міста.

Всього кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей.

Запоріжжя після удару РФ

Місцеві служби реагування продовжують працювати на місцях подій, рятувальні та медичні бригади надають допомогу постраждалим.

Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.

Внаслідок чергового ворожого удару по Запоріжжю зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя.

