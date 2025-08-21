Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні — є руйнування і жертви
Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні — є руйнування і жертви

Львів
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч і вранці 21 серпня РФ завдала масованого удару по Україні, одним із основних напрямків атаки став захід країни. Внаслідок дроново-ракетної атаки є загиблі і постраждалі.

Головні тези:

  • РФ ударила дронами та ракетами по західній та центральній Україні, призвівши до руйнувань та численних постраждалих.
  • Масована атака охопила різні міста, такі як Львів, Луцьк, Рівне, Дубно, Київ, Дніпро, Запоріжжя та Суми.

Росія атакувала дронами і ракетами захід України

На Закарпатті російський удар по підприємству в Мукачеві викликав пожежу та сильне задимлення. Мешканців просять зачинити вікна, є постраждалі.

До лікарні Святого Мартина станом на 7:00 доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада.

Мукачево після удару РФ

На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, ще один переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний.

По Львову ворог ударив дронами та ракетами. Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок російської комбінованої атаки одна людина загинула і двоє людей травмовані.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві — травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків.

Вибуховою хвилею пошкоджені десятки будинків: вікна й дахи. Усі служби працюють на місці.

Львів після атаки РФ

Також ворог ударив по низці інших міст України:

  • У Луцьку — атака дронами та ракетами РФ, пролунали вибухи.

  • Рівне та Дубно — окупанти пустили "Кинджали", зараз там досі вибухи через атаку БпЛА.

  • Київ та область пережили масовану атаку дронами — у столиці було гучно.

  • У Дніпрі зафіксовано пуски "Цирконів" та вибухи, в області спалахнула пожежа після удару БпЛА. Влада повідомляє про зруйновані два підприємства.

  • У Запоріжжі — удари по промисловій інфраструктурі.

  • Суми та область атаковані дронами та балістичними ракетами.

