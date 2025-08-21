Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні — є руйнування і жертви

У ніч і вранці 21 серпня РФ завдала масованого удару по Україні, одним із основних напрямків атаки став захід країни. Внаслідок дроново-ракетної атаки є загиблі і постраждалі.
Головні тези:
- РФ ударила дронами та ракетами по західній та центральній Україні, призвівши до руйнувань та численних постраждалих.
- Масована атака охопила різні міста, такі як Львів, Луцьк, Рівне, Дубно, Київ, Дніпро, Запоріжжя та Суми.
Росія атакувала дронами і ракетами захід України
На Закарпатті російський удар по підприємству в Мукачеві викликав пожежу та сильне задимлення. Мешканців просять зачинити вікна, є постраждалі.
Про це повідомляє Мукачівська міськрада.
По Львову ворог ударив дронами та ракетами. Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок російської комбінованої атаки одна людина загинула і двоє людей травмовані.
За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві — травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків.
Вибуховою хвилею пошкоджені десятки будинків: вікна й дахи. Усі служби працюють на місці.
Також ворог ударив по низці інших міст України:
У Луцьку — атака дронами та ракетами РФ, пролунали вибухи.
Рівне та Дубно — окупанти пустили "Кинджали", зараз там досі вибухи через атаку БпЛА.
Київ та область пережили масовану атаку дронами — у столиці було гучно.
У Дніпрі зафіксовано пуски "Цирконів" та вибухи, в області спалахнула пожежа після удару БпЛА. Влада повідомляє про зруйновані два підприємства.
У Запоріжжі — удари по промисловій інфраструктурі.
Суми та область атаковані дронами та балістичними ракетами.
