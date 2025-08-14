Росія вночі завдала ударів по Україні БпЛА та ракетами — скільки збила ППО

Російські війська сьогодні вночі, 14 серпня, атакували територію України ударними безпілотниками та зенітними ракетами. Переважно під ударом були північні та східні регіони країни.
Головні тези:
- Російські війська атакували Україну уночі 14 серпня за допомогою безпілотників та ракет.
- Протиповітряна оборона нейтралізувала 24 ворожі дрони типу Shahed.
- Атаковані були прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракети летіли на Сумщину.
ППО знешкодила 24 ворожі дрони у ніч проти 14 серпня
У ніч на 14 серпня противник атакував 2 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, 45 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ.
Зазначається, що ударними безпілотниками атаковані прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, а ракети летіли на Сумщину.
З ворожими повітряними цілями боролись авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
