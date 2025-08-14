Росія вночі завдала ударів по Україні БпЛА та ракетами — скільки збила ППО
Україна
Росія вночі завдала ударів по Україні БпЛА та ракетами — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Російські війська сьогодні вночі, 14 серпня, атакували територію України ударними безпілотниками та зенітними ракетами. Переважно під ударом були північні та східні регіони країни.

Головні тези:

  • Російські війська атакували Україну уночі 14 серпня за допомогою безпілотників та ракет.
  • Протиповітряна оборона нейтралізувала 24 ворожі дрони типу Shahed.
  • Атаковані були прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракети летіли на Сумщину.

ППО знешкодила 24 ворожі дрони у ніч проти 14 серпня

У ніч на 14 серпня противник атакував 2 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, 45 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ.

Зазначається, що ударними безпілотниками атаковані прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, а ракети летіли на Сумщину.

З ворожими повітряними цілями боролись авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 24 ворожі дрони типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Також зафіксовано влучання 21 дрону у 12 локаціях.

