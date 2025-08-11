Росія здійснила повітряний удар по Україні 71 БпЛА — як відпрацювала ППО

У ніч на 11 серпня росіяни здійснили черговий удар по Україні з використанням 71 безпілотника. Ворог атакував з чотирьох напрямків.
Головні тези:
- У ніч на 11 серпня ворожі сили випустили 71 безпілотник на Україну з чотирьох напрямків.
- Сили ППО відпрацювали удар ефективно, знищивши або подавивши 59 ворожих безпілотників у північних, південних та східних регіонах України.
Як відпрацювала ППО у ніч проти 11 серпня
За даними військових, починаючи з 20:30 10 серпня, противник випустив дрони з території Росії (Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ).
До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками.
За попередніми даними станом на 08:00, силами ППО було знищено або подавлено 59 ворожих БпЛА Shahed та дронів-імітаторів у північних, південних та східних регіонах країни.
