Россия нанесла воздушный удар по Украине 71 БпЛА — как отработала ПВО
Россия нанесла воздушный удар по Украине 71 БпЛА — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
В ночь на 11 августа россияне нанесли очередной удар по Украине с использованием 71 беспилотника. Враг атаковал по четырем направлениям.

Главные тезисы

  • Российские Военно-воздушные силы нанесли воздушный удар по Украине 11 августа, используя 71 беспилотник.
  • Силы ПВО успешно отработали удар, уничтожив или подавив 59 вражеских беспилотников в различных регионах Украины.
  • Для отражения удара были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и другие средства.

Как отработала ПВО в ночь на 11 августа

По данным военных, начиная с 20:30 10 августа, противник выпустил дроны с территории России (Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск).

К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы по борьбе с беспилотниками.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 59 вражеских БПЛА Shahed и дронов-имитаторов в северных, южных и восточных регионах страны.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание 12 БпЛА на шести локациях, а также падение отломков на одной локации.

