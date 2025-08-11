Россия нанесла воздушный удар по Украине 71 БпЛА — как отработала ПВО

В ночь на 11 августа россияне нанесли очередной удар по Украине с использованием 71 беспилотника. Враг атаковал по четырем направлениям.
Главные тезисы
- Российские Военно-воздушные силы нанесли воздушный удар по Украине 11 августа, используя 71 беспилотник.
- Силы ПВО успешно отработали удар, уничтожив или подавив 59 вражеских беспилотников в различных регионах Украины.
- Для отражения удара были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и другие средства.
Как отработала ПВО в ночь на 11 августа
По данным военных, начиная с 20:30 10 августа, противник выпустил дроны с территории России (Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск).
К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы по борьбе с беспилотниками.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 59 вражеских БПЛА Shahed и дронов-имитаторов в северных, южных и восточных регионах страны.
