Россия ночью нанесла удары по Украине БпЛА и ракетами — сколько сбила ПВО
Россия ночью нанесла удары по Украине БпЛА и ракетами — сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Российские войска сегодня ночью, 14 августа, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Преимущественно под ударом находились северные и восточные регионы страны.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и зенитными ракетами.
  • Противовоздушная оборона сбила 24 вражеских дрона типа Shahed.
  • Атакованы прифронтовые районы Донбасса и Черниговщины, ракеты направлялись в Сумскую область.

ПВО обезвредила 24 вражеских дрона в ночь на 14 августа

В ночь на 14 августа противник атаковал 2 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области, 45 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово РФ.

Отмечается, что ударными беспилотниками атакованы прифронтовые районы Донбасса и Черниговщины, а ракеты летели в Сумскую область.

С враждебными воздушными целями сражались авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбиты или подавлены 24 вражеских дрона типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны. Также зафиксировано попадание 21 дрона в 12 локациях.

