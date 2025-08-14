Россия ночью нанесла удары по Украине БпЛА и ракетами — сколько сбила ПВО

Российские войска сегодня ночью, 14 августа, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Преимущественно под ударом находились северные и восточные регионы страны.

ПВО обезвредила 24 вражеских дрона в ночь на 14 августа

В ночь на 14 августа противник атаковал 2 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области, 45 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово РФ.

Отмечается, что ударными беспилотниками атакованы прифронтовые районы Донбасса и Черниговщины, а ракеты летели в Сумскую область.

С враждебными воздушными целями сражались авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.