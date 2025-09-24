Росія атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ — є поранені

24 вересня ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети “Іскандер”.

Росія завдала комбінованого удару по навчальному підрозділу ЗСУ

Внаслідок точного влучання армії РФ в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями.