Росія атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ — є поранені

Сухопутні війська ЗС України
навчальний підрозділ

24 вересня ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети “Іскандер”.

Головні тези:

  • Російські війська атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, використовуючи балістичні ракети “Іскандер”.
  • У результаті комбінованого удару поранені українські військовослужбовці, яким надається вся необхідна медична допомога.
  • З метою збереження життя та здоров'я військових триває робота з обладнання безпечними укриттями військових об'єктів.

Росія завдала комбінованого удару по навчальному підрозділу ЗСУ

Внаслідок точного влучання армії РФ в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями.

Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

