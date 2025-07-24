Росія завдала масованого удару по історичному центру Одеси — є постраждалі та руйнування

В Одесі внаслідок масованої атаки російськими дронами у ніч проти 24 липня зруйнований дев'ятиповерховий житловий будинок, є загроза обвалу конструкцій, виникли пожежі на АЗС та місцевому ринку «Привоз».
Головні тези:
- Російські дрони вдарили по історичному центру Одеси, призвівши до руйнувань та постраждалих.
- Загроза обвалу конструкцій після знищення дев'ятиповерхового житлового будинку.
- Рятувальники евакуювали жителів та врятували блокованих у квартирах людей під час атаки.
Росія атакувала дронами центр Одеси: є руйнування та постраждалі
Про це повідомила ДСНС України.
Рятувальники евакуювали 33 жителів та врятували п'ятьох, яких заблокувало у квартирах.
На місці удару працювали кінологи — шукали ймовірних постраждалих.
Біля будинку розгорнули пункт незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
На території ринку “Привоз” рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.
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