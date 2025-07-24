Росія завдала масованого удару по історичному центру Одеси — є постраждалі та руйнування

Одеса пережила чергову пекельну ніч. Росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками. Зруйнована житлова дев'ятиповерхівка — без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5 по 8 поверхи, горіли оселі на 5 та 6 поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій.