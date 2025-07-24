Росія завдала масованого удару по історичному центру Одеси — є постраждалі та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала масованого удару по історичному центру Одеси — є постраждалі та руйнування

ДСНС України
Одеса

В Одесі внаслідок масованої атаки російськими дронами у ніч проти 24 липня зруйнований дев'ятиповерховий житловий будинок, є загроза обвалу конструкцій, виникли пожежі на АЗС та місцевому ринку «Привоз».

Головні тези:

  • Російські дрони вдарили по історичному центру Одеси, призвівши до руйнувань та постраждалих.
  • Загроза обвалу конструкцій після знищення дев'ятиповерхового житлового будинку.
  • Рятувальники евакуювали жителів та врятували блокованих у квартирах людей під час атаки.

Росія атакувала дронами центр Одеси: є руйнування та постраждалі

Про це повідомила ДСНС України.

Одеса пережила чергову пекельну ніч. Росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками. Зруйнована житлова дев'ятиповерхівка — без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5 по 8 поверхи, горіли оселі на 5 та 6 поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій.

Врятована одеситка з котом

Рятувальники евакуювали 33 жителів та врятували п'ятьох, яких заблокувало у квартирах.

На місці удару працювали кінологи — шукали ймовірних постраждалих.

Біля будинку розгорнули пункт незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Також рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС. Попередньо, постраждали три людини.

Ринок “Привоз”

На території ринку “Привоз” рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

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