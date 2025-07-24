Россия нанесла массированный удар по историческому центру Одессы — есть пострадавшие и разрушения

Одесса пережила очередную адскую ночь. Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками. Разрушена жилая девятиэтажка — без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5 по 8 этажа, горели дома на 5 и 6 этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.