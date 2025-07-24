Россия нанесла массированный удар по историческому центру Одессы — есть пострадавшие и разрушения

В Одессе в результате массированной атаки российскими дронами в ночь на 24 июля разрушен девятиэтажный жилой дом, есть угроза обвала конструкций, возникли пожары на АЗС и местном рынке «Привоз».
Главные тезисы
- Массированная атака российскими дронами по историческому центру Одессы привела к разрушениям девятиэтажного дома и пожарам на рынке и АЗС.
- Угроза обрушения конструкций после уничтожения жилого дома вызвала эвакуацию жителей и спасение блокированных людей.
- Россия атаковала город беспилотниками, оставив без жилья множество одесситов и вызвав панику среди жителей.
Россия атаковала дронами центр Одессы: есть разрушения и пострадавшие
Об этом сообщила ГСЧС Украины.
Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых, которых заблокировало в квартирах.
На месте удара работали кинологи — искали вероятных пострадавших.
У дома развернули пункт несокрушимости ГСЧС. С людьми работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
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На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов.
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