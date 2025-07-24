Россия нанесла массированный удар по историческому центру Одессы — есть пострадавшие и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла массированный удар по историческому центру Одессы — есть пострадавшие и разрушения

ДСНС Украины
Одесса
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В Одессе в результате массированной атаки российскими дронами в ночь на 24 июля разрушен девятиэтажный жилой дом, есть угроза обвала конструкций, возникли пожары на АЗС и местном рынке «Привоз».

Главные тезисы

  • Массированная атака российскими дронами по историческому центру Одессы привела к разрушениям девятиэтажного дома и пожарам на рынке и АЗС.
  • Угроза обрушения конструкций после уничтожения жилого дома вызвала эвакуацию жителей и спасение блокированных людей.
  • Россия атаковала город беспилотниками, оставив без жилья множество одесситов и вызвав панику среди жителей.

Россия атаковала дронами центр Одессы: есть разрушения и пострадавшие

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Одесса пережила очередную адскую ночь. Россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками. Разрушена жилая девятиэтажка — без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5 по 8 этажа, горели дома на 5 и 6 этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

Спасенная одесситка с котом

Спасатели эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых, которых заблокировало в квартирах.

На месте удара работали кинологи — искали вероятных пострадавших.

У дома развернули пункт несокрушимости ГСЧС. С людьми работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
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Также спасатели работают по другим адресам, где возникли пожары в частном доме и АЗС. Предварительно пострадали три человека.

Рынок "Привоз"

На территории рынка "Привоз" спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов.

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