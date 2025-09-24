Генштаб ЗСУ звітує про ураження кількох стратегічних об'єктів у Росії

Сили оборони України дедалі активніше проводять заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки Росії. Цього разу під удари потрапили низка важливих об’єктів на території ворога, а саме: нафтопереробне підприємство “Газпром Нефтехім-Салават”, нафтоперекачувальна станція “Кузьмичи-1”, нафтоперекачувальна станція “Зензеватка”, виробництво БпЛА в н.п. Валуйки.

Нові подробиці успішних операцій України

Уночі 24 вересня українські воїни влучили по території нафтопереробного підприємства “Газпром Нефтехім-Салават” у Башкортостані.

Цього разу вдалося уразити установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального у країні-агресорці.

Ба більше, українські захисники завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ.

Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони рф. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорецьк".

Також під удар України потрапило виробництво БпЛА в н.п. Валуйки, що на Бєлгородщині — почалася пожежа. Результати будуть оголошені згодом.