Генштаб ЗСУ звітує про ураження кількох стратегічних об'єктів у Росії

Сили оборони України дедалі активніше проводять заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу країни-агресорки Росії. Цього разу під удари потрапили низка важливих об’єктів на території ворога, а саме: нафтопереробне підприємство “Газпром Нефтехім-Салават”, нафтоперекачувальна станція “Кузьмичи-1”, нафтоперекачувальна станція “Зензеватка”, виробництво БпЛА в н.п. Валуйки.
Головні тези:
- Вдалося уразити установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
- Також постраждав Астраханський газопереробний завод — він є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів.
Нові подробиці успішних операцій України
Уночі 24 вересня українські воїни влучили по території нафтопереробного підприємства “Газпром Нефтехім-Салават” у Башкортостані.
Цього разу вдалося уразити установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального у країні-агресорці.
Ба більше, українські захисники завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ.
Також під удар України потрапило виробництво БпЛА в н.п. Валуйки, що на Бєлгородщині — почалася пожежа. Результати будуть оголошені згодом.
Окрім того, підтверджено, що 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод (Астраханська область рф). Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.
