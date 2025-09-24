Атака дронів на Новоросійськ — відомі перші наслідки

23 вересня в Новоросійську внаслідок атаки БПЛА пошкоджено офіс Каспійського трубопровідного консорціуму, двоє співробітників КТК нібито постраждали.
Головні тези:
- Адміністративний офіс компанії тимчасово не працює, персонал евакуйовано.
- Каспійський трубопровідний консорціум є важливою міжнародною нафтопровідною системою.
Нова “бавовна” в Росії — що відомо
У Каспійському трубопровідному консорціумі стверджують, що під удари дронів потрапив міський офіс АТ «КТК-Р».
Окрім того, у будівлі, де знаходиться офіс КТК, внаслідок атаки, мовляв, є постраждалі не з числа працівників компанії.
Що важливо розуміти, КТК — це Каспійський трубопровідний консорціум — велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для доставки нафти із заходу Казахстану (переважно з родовищ Тенгіз, Карачаганак та Кашаган) на термінали на Чорному морі поблизу порту Новоросійськ (Росія).
Міноборони РФ повідомило, що у період з 7:00 до 12:00 мск сили ППО збили 16 українських безпілотників літакового типу над територіями Бєлгородської області, анексованого Криму та акваторією Чорного моря.
