Атака дронів на Новоросійськ — відомі перші наслідки

Нова “бавовна” в Росії — що відомо

У Каспійському трубопровідному консорціумі стверджують, що під удари дронів потрапив міський офіс АТ «КТК-Р».

Два працівники компанії отримали поранення різного ступеня тяжкості та були транспортовані до медустанови. Роботу адміністративного офісу тимчасово припинено, персонал евакуйовано, — йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, у будівлі, де знаходиться офіс КТК, внаслідок атаки, мовляв, є постраждалі не з числа працівників компанії.

Що важливо розуміти, КТК — це Каспійський трубопровідний консорціум — велика міжнародна нафтопровідна система, побудована для доставки нафти із заходу Казахстану (переважно з родовищ Тенгіз, Карачаганак та Кашаган) на термінали на Чорному морі поблизу порту Новоросійськ (Росія).

Міноборони РФ повідомило, що у період з 7:00 до 12:00 мск сили ППО збили 16 українських безпілотників літакового типу над територіями Бєлгородської області, анексованого Криму та акваторією Чорного моря.