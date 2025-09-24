Атака дронов на Новороссийск — известны первые последствия

23 сентября в Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, двое сотрудников КТК якобы пострадали.

Новая "бавовна" в России — что известно

В Каспийском трубопроводном консорциуме утверждают, что под удары дронов попал городской офис АО "КТК-Р".

Два сотрудника компании получили ранения разной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно прекращена, персонал эвакуирован, — сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, в здании, где находится офис КТК, в результате атаки, мол, пострадали не из числа работников компании.

Что важно понимать, КТК — это Каспийский трубопроводный консорциум — крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана (преимущественно из месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск (Россия).

Минобороны РФ сообщило, что в период с 7:00 до 12:00 мск силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской области, аннексированным Крымом и акваторией Черного моря.