ЗСУ відбили понад 100 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Шість атак ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав сім авіаударів, скинув 18 керованих авіаційних бомб, здійснив 126 обстрілів, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупантів у районах населених пунктів Піщане та Новоселівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки. Наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутись вперед, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони, намагаючись просунутися поблизу Ямполя та у бік Ступочок. Триває одне боєзіткнення.