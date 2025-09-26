ВСУ отразили более 100 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Шесть атак врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес семь авиаударов, сбросил 18 управляемых авиационных бомб, совершил 126 обстрелов, в том числе 12 из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки кафиров в районах населенных пунктов Песчаное и Новоселовка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Колодец, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово. Силы обороны удачно приостановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Дроновки. Наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны, пытаясь продвинуться вблизи Ямполя и в сторону Ступочек. Продолжается одно боестолкновение.