ВСУ отразили более 100 атак армии РФ с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 106 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ успешно отразили более 100 атак армии РФ за сутки.
- Зафиксировано 106 боевых столкновений, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы.
- Бои продолжаются на различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Южно-Слобожанское, Купянское, Лиманское и другие.
Актуальная ситуация на фронте 26 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Шесть атак врага отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес семь авиаударов, сбросил 18 управляемых авиационных бомб, совершил 126 обстрелов, в том числе 12 из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, одно боевое столкновение продолжается.
На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки кафиров в районах населенных пунктов Песчаное и Новоселовка.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Карповка, Колодец, Шандриголово, Заречное, Торское и Дерилово. Силы обороны удачно приостановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Дроновки. Наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед, еще одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны, пытаясь продвинуться вблизи Ямполя и в сторону Ступочек. Продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении сегодня захватчик 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка. До сих пор длится четыре боестолкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Бала. Семь боевых столкновений продолжается.
Сегодня на Новопавловском направлении противник 14 раз атаковал вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Камышеваха и Калиновское. До сих пор продолжаются пять боевых столкновений.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка, еще три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага вблизи населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении противник четырежды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-