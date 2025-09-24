Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 80 атак армії РФ на 12 напрямках

Оперативна інформація станом на 16:00 24.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Три атаки ворогів наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав 6 авіаударів, скинув 13 КАБів, здійснив 104 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Шипувате.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя, п’ять з семи атак наразі тривають.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру, отримав відсіч.