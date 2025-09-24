Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 80 атак армії РФ на 12 напрямках
Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 78 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Українські захисники успішно відбили 78 бойових зіткнень на фронті в один день.
  • Російські загарбники здійснили 6 авіаударів, скинули 13 КАБів та здійснили 104 обстріли.
  • На кількох напрямках тривають бої, серед них Південно-Слобожанський, Краматорський, Торецький та Покровський.

Актуальна ситуація на фронті 24 вересня

Оперативна інформація станом на 16:00 24.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • Три атаки ворогів наразі відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав 6 авіаударів, скинув 13 КАБів, здійснив 104 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Шипувате.

  • На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне. Сили оборони успішно зупинили сім спроб просування противника, бої тривають.

  • На Сіверському напрямку ворог намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя, п’ять з семи атак наразі тривають.

  • На Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру, отримав відсіч.

  • На Торецькому напрямку сьогодні загарбник сім разів намагався йти вперед у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки. Ворог КАБами вдарив по Костянтинівці.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Авіація окупантів завдала удару по Добропіллю.

  • Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка. На даний час один бій триває.

  • На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

  • На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки агресора, ще один бій триває. Також ворожа авіація завдала авіаударів по Ольгівці.

