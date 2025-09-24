Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 80 атак армии РФ на 12 направлениях

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 78 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно отразили 78 атак армии РФ на 12 направлениях за один день.
- Российские захватчики совершили 6 авиаударов, сбросили 13 КАБов и совершили 104 обстрела.
- Бои продолжаются на нескольких направлениях, включая Южно-Слобожанское, Краматорское, Торецкое и Покровское.
Актуальная ситуация на фронте 24 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Три атаки врагов отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросил 13 КАБов, совершил 104 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, одно боевое столкновение продолжается. Авиаудар КАБами потерпел населенный пункт Шиповато.
На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны удачно приостановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Василовки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак продолжаются.
На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Временного Яра, получил отпор.
На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки. Враг КАБами ударил по Константиновке.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак. Авиация окупантов нанесла удар по Доброполью.
Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Января, Ворона, Терново и Новогригорьевка. В настоящее время одно сражение продолжается.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-