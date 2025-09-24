Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 80 атак армии РФ на 12 направлениях
Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 80 атак армии РФ на 12 направлениях

Генштаб ВСУ
ВСУ
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 78 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские защитники успешно отразили 78 атак армии РФ на 12 направлениях за один день.
  • Российские захватчики совершили 6 авиаударов, сбросили 13 КАБов и совершили 104 обстрела.
  • Бои продолжаются на нескольких направлениях, включая Южно-Слобожанское, Краматорское, Торецкое и Покровское.

Актуальная ситуация на фронте 24 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • Три атаки врагов отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросил 13 КАБов, совершил 104 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, одно боевое столкновение продолжается. Авиаудар КАБами потерпел населенный пункт Шиповато.

  • На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны удачно приостановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.

  • На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Василовки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак продолжаются.

  • На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Временного Яра, получил отпор.

  • На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки. Враг КАБами ударил по Константиновке.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 27 атак. Авиация окупантов нанесла удар по Доброполью.

  • Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Января, Ворона, Терново и Новогригорьевка. В настоящее время одно сражение продолжается.

  • На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

  • На Приднепровском направлении украинские воины отразили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.

Потери армии РФ по состоянию на 24 сентября 2025 года

