Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 80 атак армии РФ на 12 направлениях

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Три атаки врагов отразили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросил 13 КАБов, совершил 104 обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников близ Волчанска, одно боевое столкновение продолжается. Авиаудар КАБами потерпел населенный пункт Шиповато.

На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны удачно приостановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Василовки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак продолжаются.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Временного Яра, получил отпор.