ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины уже превысили 1 108 510 человек. За сутки украинские воины ликвидировали еще 1110 окупантов.
Главные тезисы
- Потери России в войне с Украиной уже превысили 1 108 510 человек, включая технику.
- Украинские военные ликвидировали более 1100 оккупантов РФ за последние сутки.
- Общие боевые потери противника на 28 сентября 2025 года включают личный состав, технику и авиацию.
Россия потеряла 1110 военных за сутки
Об этом сообщается в строительстве Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 28 сентября 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 1108510 (+1110) человек;
танков — 11211 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 23290 (+2) ед;
артиллерийских систем — 33231 (+45) ед;
РСЗО — 1503 (+1) ед;
средств ПВО — 1223 ед;
самолетов — 427 ед;
вертолетов — 345 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 64385 (+454);
крылатых ракет — 3747;
кораблей/катеров — 28;
подводных лодок — 1;
автомобильной техники и автоцистерн — 63040 (+131);
специальной техники — 3977.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-