ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток
ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины уже превысили 1 108 510 человек. За сутки украинские воины ликвидировали еще 1110 окупантов.

Главные тезисы

  • Потери России в войне с Украиной уже превысили 1 108 510 человек, включая технику.
  • Украинские военные ликвидировали более 1100 оккупантов РФ за последние сутки.
  • Общие боевые потери противника на 28 сентября 2025 года включают личный состав, технику и авиацию.

Россия потеряла 1110 военных за сутки

Об этом сообщается в строительстве Генштаба ВСУ.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника на 28 сентября 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1108510 (+1110) человек;

  • танков — 11211 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 23290 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 33231 (+45) ед;

  • РСЗО — 1503 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1223 ед;

  • самолетов — 427 ед;

  • вертолетов — 345 ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 64385 (+454);

  • крылатых ракет — 3747;

  • кораблей/катеров — 28;

  • подводных лодок — 1;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 63040 (+131);

  • специальной техники — 3977.

