ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 1 108 510 осіб. За добу українські воїни ліквідували ще 1110 окупантів.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно ліквідували понад 1100 окупантів збройних формувань РФ за одну добу.
- Втрати Росії у війні з Україною перевищили позначку у 1 108 510 осіб, включаючи різноманітну військову техніку.
Росія втратила 1110 військових за добу
Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 28 вересня 2025 року орієнтовно склали:
особового складу - близько 1108510 (+1110) осіб;
танків - 11211 (+7) од;
бойових броньованих машин - 23290 (+2) од;
артилерійських систем - 33231 (+45) од;
РСЗВ - 1503 (+1) од;
засобів ППО - 1223 од;
літаків - 427 од;
гелікоптерів - 345 од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 64385 (+454);
крилатих ракет - 3747;
кораблів / катерів - 28;
підводних човнів - 1;
автомобільної техніки та автоцистерн - 63040 (+131);
спеціальної техніки - 3977.
