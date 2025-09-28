ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби
Україна
ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 1 108 510 осіб. За добу українські воїни ліквідували ще 1110 окупантів.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно ліквідували понад 1100 окупантів збройних формувань РФ за одну добу.
  • Втрати Росії у війні з Україною перевищили позначку у 1 108 510 осіб, включаючи різноманітну військову техніку.

Росія втратила 1110 військових за добу

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника станом на 28 вересня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1108510 (+1110) осіб;

  • танків - 11211 (+7) од;

  • бойових броньованих машин - 23290 (+2) од;

  • артилерійських систем - 33231 (+45) од;

  • РСЗВ - 1503 (+1) од;

  • засобів ППО - 1223 од;

  • літаків - 427 од;

  • гелікоптерів - 345 од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 64385 (+454);

  • крилатих ракет - 3747;

  • кораблів / катерів - 28;

  • підводних човнів - 1;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 63040 (+131);

  • спеціальної техніки - 3977.

