ЗСУ знищили 980 окупантів і 12 артсистем РФ протягом доби
Україна
ЗСУ знищили 980 окупантів і 12 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
артсистема
За останню добу, з 1 на 2 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 12 артсистем і 29 одиниць автотехніки.

Головні тези:

  • Протягом однієї доби ЗСУ знищили 980 окупантів та 12 артсистем РФ.
  • Загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2025 року значно збільшилися.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 112 460 (+980) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 224 (+1) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 296 (+2) од.;

  • артилерійських систем — 33 336 (+12) од.;

  • РСЗВ — 1507 (+2) од.;

  • засобів ППО — 1224 од.;

  • літаків — 427 од.;

  • гелікоптерів — 346 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65 823 (+271) од.;

  • крилатих ракет — 3790 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 63 303 (+29) од.;

  • спеціальної техніки — 3979 од.

