ЗСУ знищили 980 окупантів і 12 артсистем РФ протягом доби

За останню добу, з 1 на 2 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 12 артсистем і 29 одиниць автотехніки.
Головні тези:
- Протягом однієї доби ЗСУ знищили 980 окупантів та 12 артсистем РФ.
- Загальні бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2025 року значно збільшилися.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 112 460 (+980) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 224 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 23 296 (+2) од.;
артилерійських систем — 33 336 (+12) од.;
РСЗВ — 1507 (+2) од.;
засобів ППО — 1224 од.;
літаків — 427 од.;
гелікоптерів — 346 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65 823 (+271) од.;
крилатих ракет — 3790 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 63 303 (+29) од.;
спеціальної техніки — 3979 од.
