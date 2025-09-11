Війна Росії проти України. Армія РФ втратила майже 900 солдатів за добу

За минулу добу, з 10 на 11 вересня, російські загарбники втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили дрони, артсистеми та автотехніку.
Головні тези:
- За останню добу російські війська втратили практично 900 солдатів, що є високим показником для армії РФ в конфлікті з Україною.
- ЗСУ продовжують знищувати військову техніку та технічне оснащення російських загарбників, що негативно позначається на загальних втратах армії РФ.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти РФ
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 091 890 (+890) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 176 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 23 264 (+2) од.;
артилерійських систем — 32 628 (+22) од.;
РСЗВ — 1483 (+0) од.;
засобів ППО — 1217 (+0) од.;
літаків — 422 (+0) од.;
гелікоптерів — 341 (+0) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 58 194 (+343) од.;
крилатих ракет — 3718 (+27) од.;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 61 339 (+49) од.;
спеціальної техніки — 3961 (+0) од.
