Війна Росії проти України. Армія РФ втратила майже 900 солдатів за добу

Генштаб ЗСУ
втрати
За минулу добу, з 10 на 11 вересня, російські загарбники втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили дрони, артсистеми та автотехніку.

Головні тези:

  • За останню добу російські війська втратили практично 900 солдатів, що є високим показником для армії РФ в конфлікті з Україною.
  • ЗСУ продовжують знищувати військову техніку та технічне оснащення російських загарбників, що негативно позначається на загальних втратах армії РФ.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Актуальні втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 091 890 (+890) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 176 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 264 (+2) од.;

  • артилерійських систем — 32 628 (+22) од.;

  • РСЗВ — 1483 (+0) од.;

  • засобів ППО — 1217 (+0) од.;

  • літаків — 422 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 341 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 58 194 (+343) од.;

  • крилатих ракет — 3718 (+27) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 61 339 (+49) од.;

  • спеціальної техніки — 3961 (+0) од.

