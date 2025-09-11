Война России против Украины. Армия РФ потеряла почти 900 солдат за сутки

За прошедшие сутки, с 10 на 11 сентября, российские захватчики потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили дроны, артсистемы и автотехнику.
Главные тезисы
- За последние сутки российские войска потеряли почти 900 солдат во время конфликта с Украиной.
- Вооруженные силы Украины успешно уничтожают военную технику и техническое оснащение российских военных.
Актуальные потери армии РФ в войне против РФ
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 8 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 091 890 (+890) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 176 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 23 264 (+2) ед;
артиллерийских систем — 32 628 (+22) ед;
РСЗО — 1483 (+0) ед;
средств ПВО — 1217 (+0) ед;
самолетов — 422 (+0) ед;
вертолетов — 341 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 58 194 (+343) ед;
крылатых ракет — 3718 (+27) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 61 339 (+49) ед;
специальной техники — 3961 (+0) ед.
