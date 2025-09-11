Война России против Украины. Армия РФ потеряла почти 900 солдат за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Война России против Украины. Армия РФ потеряла почти 900 солдат за сутки

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки, с 10 на 11 сентября, российские захватчики потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили дроны, артсистемы и автотехнику.

Главные тезисы

  • За последние сутки российские войска потеряли почти 900 солдат во время конфликта с Украиной.
  • Вооруженные силы Украины успешно уничтожают военную технику и техническое оснащение российских военных.

Актуальные потери армии РФ в войне против РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Актуальные потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 8 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 091 890 (+890) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 176 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 264 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 32 628 (+22) ед;

  • РСЗО — 1483 (+0) ед;

  • средств ПВО — 1217 (+0) ед;

  • самолетов — 422 (+0) ед;

  • вертолетов — 341 (+0) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 58 194 (+343) ед;

  • крылатых ракет — 3718 (+27) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 61 339 (+49) ед;

  • специальной техники — 3961 (+0) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще 990 солдат РФ и 29 артиллерийских систем
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 сентября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 80 штурмов армии РФ на 13 направлениях с начала суток
Генштаб ВСУ
танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ обезвредили 112 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?