ВСУ уничтожили 980 оккупантов и 12 артсистем РФ в течение суток

За последние сутки, с 1 на 2 октября, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 12 артсистем и 29 единиц автотехники.
Главные тезисы
- Отражение последних сражений: ВСУ уничтожили 980 солдат и 12 артиллерийских систем противника.
- Боевые потери армии РФ увеличиваются: общие цифры с 24 февраля 2022 по 2 октября 2025 года.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 2 октября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 112 460 (980) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 224 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 23 296 (+2) ед;
артиллерийских систем — 33 336 (+12) ед;
РСЗО — 1507 (+2) ед.;
средств ПВО — 1224 ед.;
самолетов — 427 ед;
вертолетов — 346 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 65 823 (+271) ед;
крылатых ракет — 3790 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 63 303 (+29) ед;
специальной техники — 3979 ед.
