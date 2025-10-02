ВСУ уничтожили 980 оккупантов и 12 артсистем РФ в течение суток
ВСУ уничтожили 980 оккупантов и 12 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

За последние сутки, с 1 на 2 октября, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 12 артсистем и 29 единиц автотехники.

Главные тезисы

  • Отражение последних сражений: ВСУ уничтожили 980 солдат и 12 артиллерийских систем противника.
  • Боевые потери армии РФ увеличиваются: общие цифры с 24 февраля 2022 по 2 октября 2025 года.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 2 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 112 460 (980) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 224 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 296 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 33 336 (+12) ед;

  • РСЗО — 1507 (+2) ед.;

  • средств ПВО — 1224 ед.;

  • самолетов — 427 ед;

  • вертолетов — 346 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 65 823 (+271) ед;

  • крылатых ракет — 3790 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 63 303 (+29) ед;

  • специальной техники — 3979 ед.

