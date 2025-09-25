Война РФ против Украины. Оккупанты потеряли 940 военных в течение суток
Война РФ против Украины. Оккупанты потеряли 940 военных в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Украина продолжает фиксировать значительные потери неприятеля на фронте. За последние сутки, с 24 на 25 сентября, было ликвидировано еще около 940 российских военных.

Главные тезисы

  • Украина продолжает успешные операции на фронте, ликвидируя российских военных. За последние сутки потери составили около 940 человек.
  • Общее количество потерь армии РФ в войне против Украины достигло удивительной отметки 1 105 490 человек.
  • В ходе боевых действий украинские войска уничтожили десятки танков, боевых машин и другой военной техники противника.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:

Потери армии РФ в войне против Украины

  • личного состава — около 1105490 (+940) человек

  • танков — 11201 (+0) ед

  • боевых бронированных машин — 23287 (+2) ед

  • артиллерийских систем — 33133 (+38) ед

  • РСЗО — 1501 (+5) ед

  • средств ПВО — 1222 (+4) ед

  • самолетов — 426 (+1) ед

  • вертолетов — 345 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 63235 (+415)

  • крылатых ракет — 3747 (+0)

  • кораблей / катеров — 28 (+0)

  • подводных лодок — 1 (+0)

  • автомобильной техники и автоцистерн — 62736 (+120)

  • специальной техники — 3975 (+2)

