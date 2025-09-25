Война РФ против Украины. Оккупанты потеряли 940 военных в течение суток

Украина продолжает фиксировать значительные потери неприятеля на фронте. За последние сутки, с 24 на 25 сентября, было ликвидировано еще около 940 российских военных.
Главные тезисы
- Украина продолжает успешные операции на фронте, ликвидируя российских военных. За последние сутки потери составили около 940 человек.
- Общее количество потерь армии РФ в войне против Украины достигло удивительной отметки 1 105 490 человек.
- В ходе боевых действий украинские войска уничтожили десятки танков, боевых машин и другой военной техники противника.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1105490 (+940) человек
танков — 11201 (+0) ед
боевых бронированных машин — 23287 (+2) ед
артиллерийских систем — 33133 (+38) ед
РСЗО — 1501 (+5) ед
средств ПВО — 1222 (+4) ед
самолетов — 426 (+1) ед
вертолетов — 345 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 63235 (+415)
крылатых ракет — 3747 (+0)
кораблей / катеров — 28 (+0)
подводных лодок — 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 62736 (+120)
специальной техники — 3975 (+2)
