Війна РФ проти України. Окупанти втратили 940 військових протягом доби

Україна продовжує фіксувати значні втрати ворога на фронті. За останню добу, з 24 на 25 вересня, було ліквідовано ще близько 940 російських військових.
Головні тези:
- За останню добу українські війська ліквідували близько 940 російських військових.
- Загальна кількість втрат армії РФ у війні проти України становить близько 1 105 490 осіб.
- У результаті операцій українських військ також були втрачені десятки танків, бойових машин, артилерійських систем та іншої військової техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1105490 (+940) осіб
танків — 11201 (+0) од
бойових броньованих машин — 23287 (+2) од
артилерійських систем — 33133 (+38) од
РСЗВ — 1501 (+5) од
засобів ППО — 1222 (+4) од
літаків — 426 (+1) од
гелікоптерів — 345 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 63235 (+415)
крилатих ракет — 3747 (+0)
кораблів / катерів — 28 (+0)
підводних човнів — 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 62736 (+120)
спеціальної техніки — 3975 (+2)
