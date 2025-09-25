Війна РФ проти України. Окупанти втратили 940 військових протягом доби
Україна
Війна РФ проти України. Окупанти втратили 940 військових протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Україна продовжує фіксувати значні втрати ворога на фронті. За останню добу, з 24 на 25 вересня, було ліквідовано ще близько 940 російських військових.

Головні тези:

  • За останню добу українські війська ліквідували близько 940 російських військових.
  • Загальна кількість втрат армії РФ у війні проти України становить близько 1 105 490 осіб.
  • У результаті операцій українських військ також були втрачені десятки танків, бойових машин, артилерійських систем та іншої військової техніки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:

Втрати армії РФ у війні проти України

  • особового складу — близько 1105490 (+940) осіб

  • танків — 11201 (+0) од

  • бойових броньованих машин — 23287 (+2) од

  • артилерійських систем — 33133 (+38) од

  • РСЗВ — 1501 (+5) од

  • засобів ППО — 1222 (+4) од

  • літаків — 426 (+1) од

  • гелікоптерів — 345 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 63235 (+415)

  • крилатих ракет — 3747 (+0)

  • кораблів / катерів — 28 (+0)

  • підводних човнів — 1 (+0)

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 62736 (+120)

  • спеціальної техніки — 3975 (+2)

