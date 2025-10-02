Між ЗСУ та армією РФ відбулося 102 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 02.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 86 артилерійських обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Ямполя та Івано-Дар’ївки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.