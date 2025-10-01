Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 80 атак армії РФ на 12 напрямках

Оперативна інформація станом на 16:00 01.10.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, одне з яких триває до цього часу. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське та в напрямку Нового Миру, Дробишевого. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири спроби противника просунутись уперед в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.