Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 80 атак армії РФ на 12 напрямках
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 79.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили практично 80 атак російської армії на 12 напрямках фронту.
  • Бойові дії тривають у населених пунктах та позиціях українських військ.
  • Зафіксовано численні ворожі атаки та обстріли, включаючи авіаційні удари.

Актуальна ситуація на фронті 1 жовтня

Оперативна інформація станом на 16:00 01.10.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, одне з яких триває до цього часу. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

  • На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське та в напрямку Нового Миру, Дробишевого. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

  • На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири спроби противника просунутись уперед в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

  • На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

  • На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони вже відбили 11 ворожих атак, ще три атаки тривають.

  • На Покровському напрямку сьогодні ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Дотепер бої тривають у трьох локаціях.

  • На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка та Новогригорівка. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

  • На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнав населений пункт Гірке.

  • На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в напрямку Новоданилівки.

  • На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

