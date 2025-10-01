Ситуація на фронті — ЗСУ відбили майже 80 атак армії РФ на 12 напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 79.
Головні тези:
- ЗСУ відбили практично 80 атак російської армії на 12 напрямках фронту.
- Бойові дії тривають у населених пунктах та позиціях українських військ.
- Зафіксовано численні ворожі атаки та обстріли, включаючи авіаційні удари.
Актуальна ситуація на фронті 1 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 01.10.2025 року щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири боєзіткнення, одне з яких триває до цього часу. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське та в напрямку Нового Миру, Дробишевого. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири спроби противника просунутись уперед в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.
На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони вже відбили 11 ворожих атак, ще три атаки тривають.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Дотепер бої тривають у трьох локаціях.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка та Новогригорівка. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнав населений пункт Гірке.
На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.
