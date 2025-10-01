Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 80 атак армии РФ на 12 направлениях

Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.10.2025 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также совершил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Нововасиловки и Каменки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец, Мирное, Шандриголово, Торское и в направлении Нового Мира, Дробышево. В настоящее время продолжаются пять боеcтолкновений.

На Северском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Григоровка, Ямполь и Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Василовка.