Ситуация на фронте — ВСУ отразили почти 80 атак армии РФ на 12 направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 79.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 1 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 01.10.2025 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также совершил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Нововасиловки и Каменки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец, Мирное, Шандриголово, Торское и в направлении Нового Мира, Дробышево. В настоящее время продолжаются пять боеcтолкновений.
На Северском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Григоровка, Ямполь и Переездное.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Василовка.
На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецкая, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны уже отразили 11 вражеских атак, еще три атаки продолжаются.
На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал. До сих пор бои продолжаются в трех локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили девять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороне, Сосновка, Новониколаевка и Новогригоровка. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подвергся населеный пункт Горки.
На Ореховском направлении наши воины отразили одну атаку врага в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских атаки.
