Между ВСУ и армией РФ произошло 102 боестолкновения с начала суток
Между ВСУ и армией РФ произошло 102 боестолкновения с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 102 боестолкновения.

Главные тезисы

  • С начала суток произошло 102 боестолкновения между ВСУ и армией РФ на разных направлениях фронта.
  • Захватчики нанесли четыре авиационных удара и совершили 86 артиллерийских обстрелов.
  • Украинские военные успешно отразили несколько атак и остановили натиск противника во многих населенных пунктах.

Актуальная ситуация на фронте 2 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населённых пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасиловка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Колодец, Шандриголово, Торское и в сторону населенного пункта Дробышево. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи Ямполя и Ивано-Дарьевки, еще два боестолкновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении оккупанты предприняли две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

  • На Торецком направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили 11 наступательных действий врага.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Луч, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровска, Филиала. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 27 атак.

  • Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасиловское, Январское, Березово. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка, два из них до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении произошло три боестолкновения — противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобково. Авиационные удары получили населенные пункты Малокатериновка, Григоровка и Новоукраинка.

  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских атаки в направлении Антоновского моста.

