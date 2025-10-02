Между ВСУ и армией РФ произошло 102 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 02.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населённых пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасиловка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении агрессор трижды совершал штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Колодец, Шандриголово, Торское и в сторону населенного пункта Дробышево. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили три атаки противника вблизи Ямполя и Ивано-Дарьевки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты предприняли две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.