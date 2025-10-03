ВСУ отразили более 90 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 90 обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении агрессор совершил одно штурмовое действие в сторону населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец и Торское. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя и Дроновки, сейчас идет бой.