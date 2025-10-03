ВСУ отразили более 90 штурмов армии РФ с начала суток

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 92 боевых столкновения.
Главные тезисы
- Украинские войска отразили более 90 штурмов армии РФ за сутки, предотвратив сотни атак врага на разных направлениях фронта.
- Силы обороны успешно сдерживают наступление противника, нанося ему значительные потери и не давая прорваться на украинские позиции.
- На различных направлениях фронта зарегистрированы боевые столкновения, при этом украинские военные активно действуют, отражая атаки российских захватчиков.
Актуальная ситуация на фронте 3 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 03.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки россиян, еще два боестолкновения продолжаются. Противник с начала суток нанес 6 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 90 обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое, еще три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении агрессор совершил одно штурмовое действие в сторону населенного пункта Песчаное.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец и Торское. Три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя и Дроновки, сейчас идет бой.
На Торецком направлении наши воины остановили девять наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Разино, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Филиал. Силы обороны сдерживают давление противника и остановили уже 26 атак.
Сегодня в Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Январское, Новоивановка и в сторону Новониколаевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре атаки россиян в районе Полтавки.
На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий подразделений противника не зафиксировано. Авиационный удар понес населенный пункт Камышеваха.
На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников; также враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Ольговка.
