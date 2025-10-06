ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів РФ протягом доби

За останню добу, з 5 на 6 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1090 солдатів. Також ЗСУ знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно ліквідували 1100 російських окупантів протягом однієї доби.
- Протягом останньої доби ЗСУ також знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки противника.
- Актуальні втрати Російської Федерації у війні проти України орієнтовно становлять: близько 1 116 340 осіб поранено/ліквідовано, 11 235 танків знищено, 33 464 артилерійських систем ліквідовано.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 116 340 (+1090) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 235 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 23 313 (+14) од.;
артилерійських систем — 33 464 (+18) од.;
РСЗВ — 1516 (+0) од.;
засобів ППО — 1223 (+1) од.;
літаків — 427 (+0) од.;
гелікоптерів — 346 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67 226 (+363) од.;
крилатих ракет — 3841 (+38) од.;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 63 496 (+63) од.;
спеціальної техніки — 3971 (+0) од.
