ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів РФ протягом доби
Україна
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
За останню добу, з 5 на 6 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1090 солдатів. Також ЗСУ знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно ліквідували 1100 російських окупантів протягом однієї доби.
  • Протягом останньої доби ЗСУ також знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки противника.
  • Актуальні втрати Російської Федерації у війні проти України орієнтовно становлять: близько 1 116 340 осіб поранено/ліквідовано, 11 235 танків знищено, 33 464 артилерійських систем ліквідовано.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

Актуальні втрати РФ

  • особового складу — близько 1 116 340 (+1090) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 235 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 313 (+14) од.;

  • артилерійських систем — 33 464 (+18) од.;

  • РСЗВ — 1516 (+0) од.;

  • засобів ППО — 1223 (+1) од.;

  • літаків — 427 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 67 226 (+363) од.;

  • крилатих ракет — 3841 (+38) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 63 496 (+63) од.;

  • спеціальної техніки — 3971 (+0) од.

Додати до обраного
