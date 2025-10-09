ВСУ уничтожили 1020 оккупантов и 72 единицы военной техники РФ в течение суток
ВСУ уничтожили 1020 оккупантов и 72 единицы военной техники РФ в течение суток

За последние сутки с 8 на 9 октября армия России потеряла на фронте 1020 солдат и 72 единицы военной техники.

Главные тезисы

  • Военные силы Украины за последние сутки уничтожили 1020 оккупантов и 72 единицы военной техники России на фронте.
  • Общие потери армии РФ в войне против Украины превышают один миллион раненых и ликвидированных боевиков.
  • Данные о боевых утратах противника включают потери личного состава, боевой техники, артиллерии, самолетов, кораблей и других видов вооружений.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Утраты армии РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 9 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 119 390 (+1020) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 241 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 325 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 33 534 (+15) ед;

  • РСЗО — 1517 (+0) ед;

  • средств ПВО — 1225 (+0) ед;

  • самолетов — 427 (+0) ед;

  • вертолетов — 346 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 68 293 (+328) ед;

  • крылатых ракет — 3841 (+0) ед;

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 63 705 (+55) ед;

  • специальной техники — 3973 (+0) ед.

