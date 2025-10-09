ВСУ уничтожили 1020 оккупантов и 72 единицы военной техники РФ в течение суток

За последние сутки с 8 на 9 октября армия России потеряла на фронте 1020 солдат и 72 единицы военной техники.
Главные тезисы
- Военные силы Украины за последние сутки уничтожили 1020 оккупантов и 72 единицы военной техники России на фронте.
- Общие потери армии РФ в войне против Украины превышают один миллион раненых и ликвидированных боевиков.
- Данные о боевых утратах противника включают потери личного состава, боевой техники, артиллерии, самолетов, кораблей и других видов вооружений.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 9 октября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 119 390 (+1020) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 241 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 23 325 (+1) ед;
артиллерийских систем — 33 534 (+15) ед;
РСЗО — 1517 (+0) ед;
средств ПВО — 1225 (+0) ед;
самолетов — 427 (+0) ед;
вертолетов — 346 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 68 293 (+328) ед;
крылатых ракет — 3841 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 63 705 (+55) ед;
специальной техники — 3973 (+0) ед.
