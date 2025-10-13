ВСУ ликвидировали еще 1140 оккупантов РФ

За последние сутки, с 12 на 13 октября, россияне потеряли на фронте еще 1140 солдат. Также ВСУ уничтожили 21 артсистему и 109 единиц автотехники.
Главные тезисы
- ВСУ активно продолжают успешные операции на фронте, ликвидируя оккупантов РФ и уничтожая их технику.
- Отчет Генштаба ВСУ свидетельствует о значительном снижении численности русских войск на фронте с начала войны.
- Общие боевые потери противника ориентировочно составляют более миллиона человек и тысячи единиц военной техники с начала военных действий.
Генштаб отчитался об успехах ВСУ на фронте за сутки
Об этом сообщается в отчете Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 13 октября 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 123 950 (1140) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 251 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 23 345 (+0) ед;
артиллерийских систем — 33 599 (+21) ед;
РСЗО — 1520 (+2) ед.;
средств ПВО — 1225 (+0) ед;
самолетов — 427 (+0) ед;
вертолетов — 346 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 69 242 (+232) ед;
крылатых ракет — 3859 (+0) ед;
кораблей/катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 64 043 (+109) ед;
специальной техники — 3977 (+0) ед.
