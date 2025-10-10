ВСУ вступили в более чем 100 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 102.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы сдерживают наступление российских войск, проведя более 100 боевых столкновений.
- Силы обороны Украины отразили более 100 атак и обстрелов, помогая защитить населенные пункты от вражеских нападений.
- Активные боевые действия ведутся на различных направлениях фронта, где украинские защитники успешно отбивают атаки по всей линии фронта.
Актуальная ситуация на фронте 10 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили восемь вражеских атак. Кроме того, враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 11 атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Довгенького и в направлении Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодезного. Один бой продолжается.
На Купянском направлении Силы обороны отражали шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и Куриловки. Пять боевых столкновений длятся до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки. Семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.
В Славянском направлении подразделения россиян трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григорьевки.
На Константиновском направлении противник 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 34 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Мирноград, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодецкое, Горове. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 26 атак, восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники остановили четыре штурмовых действия вражеских войск, еще два столкновения до сих пор продолжаются. Противник пытается продвинуться в районах населенных пунктов Толстой, Сосновка, Новогригоровка и Полтавка.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки оккупантов в районах Каменского, Степного и Плавней.
На Приднепровском направлении в настоящее время зафиксированы четыре бесполезных попытки штурма позиций наших подразделений захватчиками.
