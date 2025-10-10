ВСУ вступили в более чем 100 боестолкновений с армией РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отразили восемь вражеских атак. Кроме того, враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 11 атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Довгенького и в направлении Двуречанского, Отрадного, Бологовки, Колодезного. Один бой продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и Куриловки. Пять боевых столкновений длятся до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодняшний день захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки. Семь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

В Славянском направлении подразделения россиян трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя и Григорьевки.