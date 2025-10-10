ЗСУ вступили у понад 100 боєзіткнень з армією РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили вісім ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з них — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Довгенького та в напрямку Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки. П’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки. Сім бойових зіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку підрозділи росіян тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя та Григорівки.