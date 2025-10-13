ЗСУ ліквідували ще 1140 окупантів РФ
ЗСУ ліквідували ще 1140 окупантів РФ

Генштаб ЗСУ
втрати

За останню добу, з 12 на 13 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1140 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему і 109 одиниць автотехніки.

Головні тези:

  • Збройні Сили України продовжують успішно реалізовувати операції на фронті, зламуючи опір російських військ.
  • Ліквідація 1140 окупантів РФ, знищення 21 артсистеми та 109 одиниць автотехніки свідчать про високу бойову готовність ЗСУ.
  • Звіт Генштабу свідчить про істотне скорочення чисельності російських військ на фронті від початку російсько-української війни.

Генштаб звітував про успіхи ЗСУ на фронті за добу

Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Звіт Генштаба ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 123 950 (+1140) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 251 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 345 (+0) од.;

  • артилерійських систем — 33 599 (+21) од.;

  • РСЗВ — 1520 (+2) од.;

  • засобів ППО — 1225 (+0) од.;

  • літаків — 427 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 69 242 (+232) од.;

  • крилатих ракет — 3859 (+0) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 64 043 (+109) од.;

  • спеціальної техніки — 3977 (+0) од.

