ЗСУ ліквідували ще 1140 окупантів РФ

За останню добу, з 12 на 13 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1140 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему і 109 одиниць автотехніки.
Головні тези:
- Збройні Сили України продовжують успішно реалізовувати операції на фронті, зламуючи опір російських військ.
- Ліквідація 1140 окупантів РФ, знищення 21 артсистеми та 109 одиниць автотехніки свідчать про високу бойову готовність ЗСУ.
- Звіт Генштабу свідчить про істотне скорочення чисельності російських військ на фронті від початку російсько-української війни.
Генштаб звітував про успіхи ЗСУ на фронті за добу
Про це повідомляється у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 123 950 (+1140) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 251 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 23 345 (+0) од.;
артилерійських систем — 33 599 (+21) од.;
РСЗВ — 1520 (+2) од.;
засобів ППО — 1225 (+0) од.;
літаків — 427 (+0) од.;
гелікоптерів — 346 (+0) од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 69 242 (+232) од.;
крилатих ракет — 3859 (+0) од.;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 64 043 (+109) од.;
спеціальної техніки — 3977 (+0) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-