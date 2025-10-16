ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 16.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник двічі штурмував позиції наших захисників. Ворожа авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 16 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 118 обстрілів, зокрема 19 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби сім разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають дві атаки в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.