ВСУ отразили почти 100 штурмов армии РФ с начала суток
ВСУ отразили почти 100 штурмов армии РФ с начала суток

В настоящее время враг 99 раз атаковал позиции Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отразили 99 штурмов врага на разных направлениях фронта за последние сутки.
  • Боевые столкновения и атаки продолжаются на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Лиманском, Славянском направлениях и других участках.
  • Российские захватчики предпринимают множество попыток прорыва на позиции украинских защитников в регионах ряда населенных пунктов.

Актуальная ситуация на фронте 15 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общей сложности сбросив 12 управляемых авиационных бомб. Также враг произвел 121 обстрел, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили восемь штурмов врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

  • На Лиманском направлении украинские подразделения отразили шесть атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодец, Новоселовка и Дерилово. Две атаки продолжаются до сих пор.

  • На Славянском направлении украинские воины отразили пять вражеских атак — подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка. Два боевых столкновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником, совершавшим наступательные действия в направлении Предтечиного.

  • На Константиновском направлении российские оккупанты 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр. Украинские подразделения отразили 15 атак, еще три боевых столкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 31 атаку на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиал. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 26 атак.

  • В Александровском направлении захватчики 17 раз пытались прорваться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

  • На Ореховском направлении противник четырежды наступал в районах населённых пунктов Каменское, Плавное и Степное.

  • На Приднепровском направлении украинские защитники отразили три атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удары авиабомбами по населенным пунктам Нововоронцовка, Апостолово и Радушное.

