ВСУ отразили почти 100 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вражеская авиация нанесла шесть авиаударов, в общей сложности сбросив 12 управляемых авиационных бомб. Также враг произвел 121 обстрел, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили восемь штурмов врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток один раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили шесть атак в районах населенных пунктов Грековка, Колодец, Новоселовка и Дерилово. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отразили пять вражеских атак — подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником, совершавшим наступательные действия в направлении Предтечиного.