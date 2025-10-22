ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.
Головні тези:
- ЗСУ активно відбивають атаки російських загарбників на різних напрямках фронту.
- Захисники тримають рубежі у боях поблизу різних населених пунктів, не допускаючи просування ворога.
- Російська агресія призвела до більш ніж п'ятдесяти штурмів, але ЗСУ успішно відбили їхні напади.
Актуальна ситуація на фронті 22 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 22.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбивали чотири атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 73 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного.
На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного.
На Лиманському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове, одне боєзіткнення триває дотепер.
На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.
На Костянтинівському напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, наразі бій триває у одній локації.
На Покровському напрямку 20 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку агресор 10 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка та Новогригорівка. Шість бойових зіткнень ще тривають.
На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе та Малинівка.
На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.
На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, один бій ще триває.
