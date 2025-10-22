ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбивали чотири атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіаційних бомб, та здійснив 73 обстріли, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще одне боєзіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаку ворога в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки. Сили оборони зупинили всі атаки противника.