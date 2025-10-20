ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 45 артсистем РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 45 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
окупанти
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 131 070 осіб, з них 890 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищують 1 мільйон осіб з початку конфлікту.
  • ЗСУ продовжують активні бойові дії та знищили майже 900 окупантів за останню добу.
  • Російська армія зазнала втрат у техніці, серед яких 45 артилерійських систем і значна кількість іншої військової техніки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати армії РФ

Також загарбники втратили:

  • танків — 11270 (+2),

  • бойових броньованих машин — 23399 (+0),

  • артилерійських систем — 33879 (+45),

  • РСЗВ — 1524 (+0),

  • засобів ППО — 1229 (+1),

  • літаків — 428 (+0),

  • гелікоптерів — 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 72365 (+398),

  • крилатих ракет — 3864 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 64892 (+94),

  • спеціальної техніки — 3980 (+0).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Покровському напрямку — ЗСУ знешкодили 138 окупантів РФ
Генштаб ЗСУ
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 боєзіткнень
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?