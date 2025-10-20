ЗСУ знищили майже 900 окупантів і 45 артсистем РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 131 070 осіб, з них 890 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України перевищують 1 мільйон осіб з початку конфлікту.
- ЗСУ продовжують активні бойові дії та знищили майже 900 окупантів за останню добу.
- Російська армія зазнала втрат у техніці, серед яких 45 артилерійських систем і значна кількість іншої військової техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також загарбники втратили:
танків — 11270 (+2),
бойових броньованих машин — 23399 (+0),
артилерійських систем — 33879 (+45),
РСЗВ — 1524 (+0),
засобів ППО — 1229 (+1),
літаків — 428 (+0),
гелікоптерів — 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 72365 (+398),
крилатих ракет — 3864 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 64892 (+94),
спеціальної техніки — 3980 (+0).
