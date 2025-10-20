ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 20 октября 2025 года на войне против Украины составляют около 1 131 070 человек, из них 890 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • ВСУ активно продолжают контрнаступление и успешно уничтожают оккупантов, нанося значительные потери российской армии.
  • Общие боевые потери РФ в войне против Украины составляют более 1 миллиона человек, с 890 погибшими за минувшие сутки.
  • Российская армия понесла значительные потери в технике, включая 45 артиллерийских систем, танки, бронетехнику и другие виды вооружения.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утраты армии РФ

Также захватчики потеряли:

  • танков — 11270 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23399 (+0),

  • артиллерийских систем — 33879 (+45),

  • РСЗО — 1524 (+0),

  • средств ПВО — 1229 (+1),

  • самолетов — 428 (+0),

  • вертолетов — 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 72365 (+398),

  • крылатых ракет — 3864 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 64892 (+94),

  • специальной техники — 3980 (+0).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боестолкновений
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?