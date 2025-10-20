ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов и 45 артсистем РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 20 октября 2025 года на войне против Украины составляют около 1 131 070 человек, из них 890 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- ВСУ активно продолжают контрнаступление и успешно уничтожают оккупантов, нанося значительные потери российской армии.
- Общие боевые потери РФ в войне против Украины составляют более 1 миллиона человек, с 890 погибшими за минувшие сутки.
- Российская армия понесла значительные потери в технике, включая 45 артиллерийских систем, танки, бронетехнику и другие виды вооружения.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также захватчики потеряли:
танков — 11270 (+2),
боевых бронированных машин — 23399 (+0),
артиллерийских систем — 33879 (+45),
РСЗО — 1524 (+0),
средств ПВО — 1229 (+1),
самолетов — 428 (+0),
вертолетов — 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 72365 (+398),
крылатых ракет — 3864 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 64892 (+94),
специальной техники — 3980 (+0).
