Ситуація на фронті загострилася — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 130 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 20.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила одну атаку на позиції українців у районі населеного пункту Шандриголове.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник вісім разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.