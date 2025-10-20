Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло более 130 боестолкновений
Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло более 130 боестолкновений

Генштаб ВСУ
танк
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 133.

Главные тезисы

  • На фронте между ВСУ и армией РФ зафиксировано более 130 боестолкновений.
  • Российские войска наносят удары по позициям украинских военных и гражданских объектов.
  • Силы обороны успешно отражают атаки противника на различных направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 20 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеских атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

  • На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.

  • На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила одну атаку на позиции украинцев в районе населенного пункта Шандриголово.

  • На Славянском направлении с начала суток противник восемь раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

  • На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

  • На Константиновском направлении наши защитники отразили 12 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Александро-Шультиного, Екатериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 55 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Полтавка, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 54 атаки.

  • На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 17 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Запорожья, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригоровка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

  • На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

