Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло более 130 боестолкновений

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 133.
Главные тезисы
- На фронте между ВСУ и армией РФ зафиксировано более 130 боестолкновений.
- Российские войска наносят удары по позициям украинских военных и гражданских объектов.
- Силы обороны успешно отражают атаки противника на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 20 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеских атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила одну атаку на позиции украинцев в районе населенного пункта Шандриголово.
На Славянском направлении с начала суток противник восемь раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 12 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Александро-Шультиного, Екатериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 55 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Полтавка, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Удачное, Дачное. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 54 атаки.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 17 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Запорожья, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригоровка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Железнодорожное.
На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.
